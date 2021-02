Governo: Faraone, 'tifare Draghi, tifare Italia' (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Mi aspetto collaborazione anche da parte delle opposizioni a questo Governo che ha di fronte la sfida enorme dell'uscita dalla pandemia. C'era bisogno di un nuovo premier? A mio avviso sì se un minuto dopo è stato fatto l'accordo con i medici di base e sono stati messi in piedi i centri covid per le vaccinazioni". Lo ha detto Davide Faraone a Agorà. "Se lo spread è calato lo dobbiamo alla fiducia che gli investitori ripongono nel nuovo Governo e questo ci permetterà di sbloccare centinaia di miliardi rimasti fermi per la pandemia -ha aggiunto il capogruppo di Iv al Senato-. Auspico che in questo momento delicato la politica si concentri tutta a lavorare per sostenere gli Italiani che stringono i denti a un anno dal primo caso Covid. Trovo surreale che ancora si usino toni e metodi da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Mi aspetto collaborazione anche da parte delle opposizioni a questoche ha di fronte la sfida enorme dell'uscita dalla pandemia. C'era bisogno di un nuovo premier? A mio avviso sì se un minuto dopo è stato fatto l'accordo con i medici di base e sono stati messi in piedi i centri covid per le vaccinazioni". Lo ha detto Davidea Agorà. "Se lo spread è calato lo dobbiamo alla fiducia che gli investitori ripongono nel nuovoe questo ci permetterà di sbloccare centinaia di miliardi rimasti fermi per la pandemia -ha aggiunto il capogruppo di Iv al Senato-. Auspico che in questo momento delicato la politica si concentri tutta a lavorare per sostenere glini che stringono i denti a un anno dal primo caso Covid. Trovo surreale che ancora si usino toni e metodi da ...

Per quel cambio di passo nelle scelte e nei tempi che vuole dare al suo governo. Qualcosa del ... Per Iv circolano i nomi di Lucia Annibali (Giustizia), Francesco Scoma (Agricoltura), Faraone o Migliore.

La riunione del Governo si occupa principalmente delle misure anti Covid e i distinguo non mancano. ... Tra i nomi possibili ci sono quelli di Daniela Sbrollini per lo Sport, Davide Faraone al Mit o ...

