Gf vip, Tommaso Zorzi nella bufera: "E' diventato un bullo" (Di martedì 23 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip Tommaso Zorzi attaccato sui social: "E' diventato da bullizzato a bullo" scrive un utente, ecco che cos'ha fatto il gieffino. Gf vip, Tommaso Zorzi attaccato duramente sul web per le sue ultime affermazioni contro Dayane Mello: il pubblico chiede che vengano presi provvedimenti. Ultimi giorni di fuoco per il programma che è, ormai,

MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - fanpage : Tommaso Zorzi, un predestinato della tv italiana. Porta il suo GF Vip Late Show a gareggiare con le maggiori reti… - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - vip_erella : RT @ziaaLai: Voglio sempre vedere se a parti inverse, se fosse stato Tommaso a piangere per le cose dette da Dayane, lei sarebbe andata a c… - pairsonnalitesF : Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi sbotta contro Dayane Mello: l'accusa: ... ha vissuto sulla sua pelle cosa vuol d… -