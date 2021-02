GF Vip | Rosalinda Cannavò caccia via Dayane Mello e svela un segreto | “Mi ha proposto suo fratello”

trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra scredita la storia tra Rosalinda e Andrea Zenga a #noneladurso: 'strategia' - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - preciouslocks : Anche la Mamma di Andrea difende Rosy #zengavo - vip_erella : RT @Jennifer_c93: Se Stefania perde contro Rosalinda noi in finale dobbiamo votate chiunque si trovi al televoto flash contro Dayane, abbia… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Rosalinda

Gf, la Casa si schiera: Dayane o? Pierpaolo Pretelli , infatti, ha ammesso di comprendere la decisione di Dayane : "Da settimane Dayane diceva che, tra le due, preferiva Samantha. Dopo ...Il clamore suscitato dalla rivelazione di Dayane Mello sul suo amore perCannavò ha avuto una forte eco non solo nel gossip intorno alle dinamiche del GF, ma anche dentro la Casa. È proprio tra le mura di Cinecittà che si è consumata una furiosa lite tra ...Per Dayane Mello non è un momento facile all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo la diretta in cui ha nominato l’ex amica Rosalinda Cannavò alcuni inquilini ...Per Dayane Mello non è un momento facile all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo la diretta in cui ha nominato l’ex amica Rosalinda Cannavò alcuni inquilini ...