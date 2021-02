GF Vip 5, Signorini prende male uno scherzo: «Vaffanc*lo, basta» – Video (Di martedì 23 febbraio 2021) Alfonso Signorini Non è Scherzi a Parte. Questa sera, al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è stato vittima di uno scherzo, alquanto banale e se vogliamo stupido, quanto curioso più che altro per la reazione manifestata dal conduttore, che non ha preso benissimo la burla ai suoi danni. A dare il via allo scherzo è Cristiano Malgioglio, che – posizionandosi dietro il conduttore, senza farsi vedere – a un certo punto fa arrivare ai suoi piedi un topo finto. Le urla degli eliminati, evidentemente complici, e la vista dell’animale, fanno letteralmente sobbalzare Signorini, che scappa a gambe levate dallo studio. “Cosa c’è un topo? C’è un topo eh, io l’ho visto. No dai basta, mandate la pubblicità! Io l’ho visto il topo, manda la pubblicità, io sto ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 23 febbraio 2021) AlfonsoNon è Scherzi a Parte. Questa sera, al Grande Fratello Vip, Alfonsoè stato vittima di uno, alquanto banale e se vogliamo stupido, quanto curioso più che altro per la reazione manifestata dal conduttore, che non ha preso benissimo la burla ai suoi danni. A dare il via alloè Cristiano Malgioglio, che – posizionandosi dietro il conduttore, senza farsi vedere – a un certo punto fa arrivare ai suoi piedi un topo finto. Le urla degli eliminati, evidentemente complici, e la vista dell’ani, fanno letteralmente sobbalzare, che scappa a gambe levate dallo studio. “Cosa c’è un topo? C’è un topo eh, io l’ho visto. No dai, mandate la pubblicità! Io l’ho visto il topo, manda la pubblicità, io sto ...

