Francia, da settembre assorbenti gratis per le studentesse (Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo la Scozia anche la Francia si appresta a garantire gratuitamente gli assorbenti alle studentesse. Dal mese di settembre questi saranno infatti disponibili gratis in appositi distributori in tutte le università e le residenze studentesche. Ad annunciarlo oggi è stata la ministra per l’Insegnamento superiore e la Ricerca, Frédérique Vidal. “Puntiamo a mettere in funzione 1.500 distributori di assorbenti e una gratuità per tutti al rientro nelle facoltà a settembre”, ha detto la ministra durante un incontro con gli studenti a Poitiers, nella Francia centro-occidentale. Il presidente francese Emmanuel Macron aveva assunto l’impegno di garantire la gratuità degli assorbenti per le studentesse lo scorso dicembre. Ora ... Leggi su tpi (Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo la Scozia anche lasi appresta a garantire gratuitamente glialle. Dal mese diquesti saranno infatti disponibiliin appositi distributori in tutte le università e le residenze studentesche. Ad annunciarlo oggi è stata la ministra per l’Insegnamento superiore e la Ricerca, Frédérique Vidal. “Puntiamo a mettere in funzione 1.500 distributori die una gratuità per tutti al rientro nelle facoltà a”, ha detto la ministra durante un incontro con gli studenti a Poitiers, nellacentro-occidentale. Il presidente francese Emmanuel Macron aveva assunto l’impegno di garantire la gratuità degliper lelo scorso dicembre. Ora ...

