Francesco Sarcina a FqMagazine: "Ho sniffato le ceneri di mio padre. La cocaina? Ti sale dentro come un sussurro" (Di martedì 23 febbraio 2021) Una vita in bilico tra "Trainspotting" e "Pulp Fiction". Anni di montagne russe fatte di alcol, droghe pesanti e sesso. Francesco Sarcina, frontman e leader de Le Vibrazioni, mette a nudo se stesso davanti ai suoi lettori e lo fa con il libro "Nel mezzo" (edito da Sperling&Kupfer). È la storia di un uomo, più che l'artista, che si è ritrovato a vivere situazioni difficili e pesanti famigliari, nella periferia di Milano poi arrivano la musica, le (tante) donne e la scoperta della droga. Più volte Sarcina si è salvato, più volte è andato incontro alla morta ma alla fine la fortuna (o la buona stella) l'ha riacciuffato per i capelli fino a quando un tumore gli ha dato lo scossone finale: salvarsi per l'amore dei due figli Tobia e Nina. Al fianco di Francesco Sarcina c'è stato J-Ax che gli ha dato ...

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Sarcina Non è la D'Urso, Clizia Incorvaia e la verità sul tradimento a Sarcina: "Sono stata male, mi insultavano per strada" Ospite di Barbara D'Urso insieme al compagno Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia ha commentato a Live " Non è la D'Urso, l'autobiografia, 'Nel Mezzo' scritta dell'ex marito Francesco Sarcina in cui si ...

Clizia Incorvaia replica a Francesco Sarcina: "Sono stata molto male" Nel weekend tornato alla ribalta il chiacchierato tradimento di Clizia Incorvaia ai danni di Francesco Sarcina. Lo spinoso argomento stato affrontato dalla 40enne di Pordenone durante una lunga chiacchierata nel salotto di Live Non la d Urso , dove si scrollata di dosso (ancora) le accuse che ...

Non è la D’Urso, Clizia Incorvaia sul tradimento all’ex:”Insultata per mesi” Ospite a Non è la D’Urso Clizia Incorvaia torna a parlare del suo matrimonio e del tradiemnto a Francesco Sarcina. Il figlio di Eleonora Giorgi afferma di amare Clizia per come è oggi e di non essere ...

