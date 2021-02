Flora Canto in dolce attesa: 'Il nostro secondo miracolo' (Di martedì 23 febbraio 2021) 'In questo periodo storico cosi difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina... Ed e cosi che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 febbraio 2021) 'In questo periodo storico cosi difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina... Ed e cosi che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato ...

chetempochefa : “Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia ?? tra poco saremo in 4...” -… - DonnaGlamour : Flora Canto ed Enrico Brignano genitori bis: “Il nostro piccolo, secondo miracolo” - AlBizzotto : RT @chetempochefa: “Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia ?? tra poco saremo in 4...” - @EnricoBrig… - Leone1Licia : RT @chetempochefa: “Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia ?? tra poco saremo in 4...” - @EnricoBrig… - RoVincipi : RT @chetempochefa: “Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia ?? tra poco saremo in 4...” - @EnricoBrig… -