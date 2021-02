Decreto Ristori 5: cos’è, cosa prevede, misure e quando arriva (Di martedì 23 febbraio 2021) La crisi di Governo aveva fatto accantonare il Decreto Ristori 5, per il quale il precedente esecutivo aveva già chiesto uno scostamento di bilancio di 32 miliardi di euro. Il Decreto Ristori 5, già definito a grandi linee dal ministero dell’Economia pre-Draghi, non dovrebbe subire grandi evoluzioni, ma qualcosa cambierà: il premier Mario Draghi ha definito, fin dall’inizio, una strategia che prevede “aiuti più selettivi”. Il Ristori 5 potrebbe essere approvato già a fine febbraio o al massimo entro la prima settimana di marzo. Risarcimenti, contributi a fondo perduto Covid, nuovi bonus, ammortizzatori sociali, riscossioni: ecco cosa prevede il Decreto, che dovrebbe contare su 37 miliardi di euro. >> Occhiali, ... Leggi su urbanpost (Di martedì 23 febbraio 2021) La crisi di Governo aveva fatto accantonare il5, per il quale il precedente esecutivo aveva già chiesto uno scostamento di bilancio di 32 miliardi di euro. Il5, già definito a grandi linee dal ministero dell’Economia pre-Draghi, non dovrebbe subire grandi evoluzioni, ma qualcambierà: il premier Mario Draghi ha definito, fin dall’inizio, una strategia che“aiuti più selettivi”. Il5 potrebbe essere approvato già a fine febbraio o al massimo entro la prima settimana di marzo. Risarcimenti, contributi a fondo perduto Covid, nuovi bonus, ammortizzatori sociali, riscossioni: eccoil, che dovrebbe contare su 37 miliardi di euro. >> Occhiali, ...

