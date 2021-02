Come riscoprire il piacere a letto con il partner abituale (Di martedì 23 febbraio 2021) Occorre ritrovarsi al letto? 5 indizi che lo svelano Vediamo quali sono gli indizi significativi che svelano il bisogno di un cambiamento in seno alla sfera erotica che si vive con il partner: 1 – Il danno dell’iniziativa unilaterale Se sempre e solo uno dei due partner prende l’iniziativa a fare sesso o viversi la sfera intima, il rischio di stancarsi sale. Attenzione, fateci caso, sia se siete la persona che inizia sia se siete la persona che si aspetta l’altra parte lo faccia. In ogni caso, se la spinta resta unilaterale, ci sono dei problemi. 2 – L’espressione del sentimento Un altro grande indizio di ristagno sta nella mancanza di comunicazione dei sentimenti. Se non si parla delle emozioni, il fisico non comunica e non riceve. Se per qualche ferita vi siete messi/e sulla difensiva, anche il contatto fisico inevitabilmente ne ... Leggi su dilei (Di martedì 23 febbraio 2021) Occorre ritrovarsi al? 5 indizi che lo svelano Vediamo quali sono gli indizi significativi che svelano il bisogno di un cambiamento in seno alla sfera erotica che si vive con il: 1 – Il danno dell’iniziativa unilaterale Se sempre e solo uno dei dueprende l’iniziativa a fare sesso o viversi la sfera intima, il rischio di stancarsi sale. Attenzione, fateci caso, sia se siete la persona che inizia sia se siete la persona che si aspetta l’altra parte lo faccia. In ogni caso, se la spinta resta unilaterale, ci sono dei problemi. 2 – L’espressione del sentimento Un altro grande indizio di ristagno sta nella mancanza di comunicazione dei sentimenti. Se non si parla delle emozioni, il fisico non comunica e non riceve. Se per qualche ferita vi siete messi/e sulla difensiva, anche il contatto fisico inevitabilmente ne ...

