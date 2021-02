CoD: Black Ops Cold War, trailer per Outbreak, la nuova modalità Zombie (Di martedì 23 febbraio 2021) L’offerta ludica della modalità Zombie di CoD: Black Ops Cold War si arricchirà grazie ad Outbreak, che si mostra in un trailer Come vuole la tradizione, anche il nuovo CoD: Black Ops Cold War vedrà crescere con il tempo i propri contenuti ludici, grazie al supporto garantito da Activision. La seconda stagione di contenuti per il popolare shooter arriverà nel corso della settimana, con essa verranno introdotte anche nuova battaglie su scala più ampia per la modalità Zombie, il tutto grazie alla nuovissima opzione ludica denominata Outbreak, che andrà a movimentare ancor di più gli scontri con le creature non morte. CoD: Black Ops Cold War, ... Leggi su tuttotek (Di martedì 23 febbraio 2021) L’offerta ludica delladi CoD:OpsWar si arricchirà grazie ad, che si mostra in unCome vuole la tradizione, anche il nuovo CoD:OpsWar vedrà crescere con il tempo i propri contenuti ludici, grazie al supporto garantito da Activision. La seconda stagione di contenuti per il popolare shooter arriverà nel corso della settimana, con essa verranno introdotte anchebattaglie su scala più ampia per la, il tutto grazie alla nuovissima opzione ludica denominata, che andrà a movimentare ancor di più gli scontri con le creature non morte. CoD:OpsWar, ...

