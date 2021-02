Bare finite in mare dopo la frana a Camogli. I familiari: dove sono le spoglie dei nostri cari? (Di martedì 23 febbraio 2021) Il giorno dopo il crollo di parte del cimitero a Camogli (Genova) sotto al comune si sono radunate circa 20 persone che aspettano notizie sulle spoglie dei propri cari scivolate in mare con il crollo. ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 23 febbraio 2021) Il giornoil crollo di parte del cimitero a(Genova) sotto al comune siradunate circa 20 persone che aspettano notizie sulledei propriscivolate incon il crollo. ...

emergenzavvf : Frana a Camogli (GE), cede il terreno sotto una struttura del cimitero: nessuna persona coinvolta, squadre e… - rtl1025 : ?? Una #frana di grosse dimensioni si è staccata nel pomeriggio dal costone di roccia lungo l'Aurelia, interessando… - SusannaCeccardi : In una delle più belle località della riviera ligure, più di 200 bare sono finite in mare a seguito di un crollo de… - GiusPecoraro : RT @ultimenotizie: Sono circa duecento le bare trascinate via da una frana e in parte finite in mare a #Camogli (Genova) a seguito del crol… - bolartur : RT @ultimenotizie: Sono circa duecento le bare trascinate via da una frana e in parte finite in mare a #Camogli (Genova) a seguito del crol… -