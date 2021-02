Allarme coronavirus nel Torino | a rischio la partita con il Sassuolo

Leggi su newsmondo

(Di martedì 23 febbraio 2021)rinvio per i casi dinella squadra granata. Tra i contagiati anche Andrea Belotti.rinvio per i casi dinella squadra granata. Dopo i tre casi registrati prima della vittoria sul Cagliari, nelle ultime ore altri quattro tesserati sono risultati positivi al Covid-19. Secondo quanto riportato da La Repubblica, tra i contagiati ci sarebbe anche Andrea Belotti. Gli altri sono Singo, Bremer, Baselli, Linetty, Buongiorno e Murru. Le prossime ore saranno decisive, ma è alto ildi un rinvio della gara contro il. Cosa dice il regolamento e il ruolo della Asl Anche in questo caso, come successo con ...