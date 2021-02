Al Mobile World Congress Shanghai si è parlato di scuola e nuove tecnologie (Di martedì 23 febbraio 2021) Il ruolo determinante delle tecnologie digitali per la ripresa post Covid-19. L'innovazione come volano per assicurare “la continuità didattica, rendere l'istruzione più inclusiva, fornendo insegnamenti interattivi e duraturi tramite siti web, librerie online corsi video”. Queste le parole di Stefania Giannini, ex ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e attuale vicedirettrice dell'Unesco, responsabile per l'Istruzione, intervenuta a Connected for Shared Prosperity, l'evento di preapertura di Huawei del Mobile World Congress - MWC Shanghai 2021, organizzato da GSMA e in programma fino al 25 febbraio. Tema del forum, la lotta al cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile. “Nel 2016 l'industria Mobile è stata la prima ad aderire pienamente ai 17 obiettivi dell'Onu. Da allora siamo al lavoro, per ... Leggi su agi (Di martedì 23 febbraio 2021) Il ruolo determinante delledigitali per la ripresa post Covid-19. L'innovazione come volano per assicurare “la continuità didattica, rendere l'istruzione più inclusiva, fornendo insegnamenti interattivi e duraturi tramite siti web, librerie online corsi video”. Queste le parole di Stefania Giannini, ex ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e attuale vicedirettrice dell'Unesco, responsabile per l'Istruzione, intervenuta a Connected for Shared Prosperity, l'evento di preapertura di Huawei delCongress - MWC Shanghai 2021, organizzato da GSMA e in programma fino al 25 febbraio. Tema del forum, la lotta al cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile. “Nel 2016 l'industriaè stata la prima ad aderire pienamente ai 17 obiettivi dell'Onu. Da allora siamo al lavoro, per ...

PuntoCellulare : Realme ha approfittato del Mobile World Congress (MWC) in corso questa settimana a Shanghai per mostrare in antepri… - PuntoCellulare : Oppo in occasione del Mobile World Congress di Shanghai (MWCS) ha presentato i nuovi sistemi Flash e Wireless Air,… - CeotechI : RT @CeotechI: OPPO ha annunciato oggi le innovazioni che mostrerà al Mobile World Congress 2021 di Shanghai... - #oppo #oppofindx3 #findx3… - LaStampaTech : L’azienda cinese l Mobile World Congress di Shanghai punta su 5G e nuove tecnologie per ridurre l'impatto ambiental… - DarioConti1984 : OPPO protagonista al MWC Shanghai 2021: ricarica ultra-veloce, 5G e tanto altro -