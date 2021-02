Valdano: «Mbappé e Haaland? Non paragonabili a Ronaldo e Messi» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Jorge Valdano, ex dirigente del Real Madrid, ha parlato del paragone tra Mbappé e Haaland con Ronaldo e Messi Jorge Valdano, ex dirigente del Real Madrid, ha parlato del paragone tra Mbappé e Haaland con Ronaldo e Messi. «Non parliamo della stessa statura, ma di giovani che si stanno imponendo e che marcheranno una decade ma senza l’impatto di Cristiano e Messi. Non credo che il calcio possa sfornare talenti di questa dimensione rapidamente: da Pelé a Maradona sono passati 25 anni, da Maradona a Messi altri 25. Servirà tempo a giudicare questi giocatori: l’altro giorno Mbappé fece una partita straordinaria. Col Monaco non ha toccato palla. Per questo dico che prima di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Jorge, ex dirigente del Real Madrid, ha parlato del paragone traconJorge, ex dirigente del Real Madrid, ha parlato del paragone tracon. «Non parliamo della stessa statura, ma di giovani che si stanno imponendo e che marcheranno una decade ma senza l’impatto di Cristiano e. Non credo che il calcio possa sfornare talenti di questa dimensione rapidamente: da Pelé a Maradona sono passati 25 anni, da Maradona aaltri 25. Servirà tempo a giudicare questi giocatori: l’altro giornofece una partita straordinaria. Col Monaco non ha toccato palla. Per questo dico che prima di ...

Un ex Real 'boccia' Mbappé: 'Non sarà al livello di Messi e Ronaldo. Col Monaco non ha toccato palla' Commenta per primo Jorge Valdano , ex Real Madrid , parla di Kylian Mbappé ed Erling Braut Haaland , stelle di Psg e Dortmund , a El Transitor : 'Non parliamo della stessa statura, ma di giovani che si stanno imponendo e che ...

