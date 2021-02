Stringi i denti e vai | non un semplice western | perché siamo a questo mondo?

(Di lunedì 22 febbraio 2021)E VAI RaiMovie ore 21.10. Con Gene Hackman, James Coburn, Candice Bergen, Jan Michael Vincent. Regia di Richard Brooks. Produzione USA 1975. Durata: 2 ore e 10 LA TRAMA All'inizio del '900 un giornale organizza una massacrante gara a cavallo di 700 chilometri attraverso il West. Partecipano due reduci dalla guerra di Cuba, una prostituta, un giovanotto violento. Oltre all'infernale percorso ci si mettono anche i banditi a complicare le cose. Vinceranno i due migliori. PERCHÈ VEDERLOoltre a essere unappassionante benissimo recitato da tutti i coinvolti permette all'umanista Richard Brooks di portare fino in fondo la sua personale ricerca sulci stiamo in. Dopo aver constatato che non pos...

Rai Movie dalle 21.10 proponee vai! All'inizio del' 900 nel west un manipolo di avventurieri si lancia in una corsa a cavallo di 800 miglia nel deserto per aggiudicarsi 2.500 ...