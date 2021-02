Sky, sanzione di 2 milioni dall’Antitrust: mancato rimborso delle partite sospese (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sky sanzionata per 2 milioni di euro dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La piattaforma satellitare “avrebbe adottato tre pratiche commerciali scorrette nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv Sky Calcio e Sky Sport”. “In primo luogo – scende nei dettagli l’Antitrust in una nota -, Sky non ha riconosciuto, a fronte dell’emergenza sanitaria Covid 19 e della conseguente sospensione della trasmissione in diretta delle competizioni sportive, la rimodulazione o il rimborso automatico dei canoni mensili dei pacchetti, dal momento in cui gli eventi sportivi in diretta sono stati sospesi e fino alla loro ripresa. Gli effetti di tale pratica scorretta si sono riversati sia sui clienti che sono rimasti vincolati all’abbonamento, in attesa di una futura ripresa degli ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sky sanzionata per 2di euro dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La piattaforma satellitare “avrebbe adottato tre pratiche commerciali scorrette nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv Sky Calcio e Sky Sport”. “In primo luogo – scende nei dettagli l’Antitrust in una nota -, Sky non ha riconosciuto, a fronte dell’emergenza sanitaria Covid 19 e della conseguente sospensione della trasmissione in direttacompetizioni sportive, la rimodulazione o ilautomatico dei canoni mensili dei pacchetti, dal momento in cui gli eventi sportivi in diretta sono stati sospesi e fino alla loro ripresa. Gli effetti di tale pratica scorretta si sono riversati sia sui clienti che sono rimasti vincolati all’abbonamento, in attesa di una futura ripresa degli ...

