Sky, niente rimborsi agli abbonati dopo lo stop per il Covid-19: 2 milioni di multa dall’Antitrust (Di lunedì 22 febbraio 2021) multa di 2 milioni per Sky.niente rimborsi o rimodulazioni per i clienti titolari dei pacchetti di abbonamento Pay tv Sky Calcio e Sky Sport, dopo la sospensione della gare avvenuta la scorsa primavera a causa dell'emergenza da Covid-19. Questo il motivo che avrebbe spinto l'Antitrust a irrogare a Sky sanzioni per 2 milioni. A riportarlo è "La Gazzetta dello Sport", secondo cui, a finire sotto la lente d’ingrandimento, sarebbero state tre pratiche commerciali ritenute scorrette nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv Sky Calcio e Sky Sport.Sky infatti, a fronte dell’emergenza sanitaria e della conseguente sospensione della trasmissione in diretta delle competizioni sportive, non ha riconosciuto la rimodulazione o il rimborso automatico ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021)di 2per Sky.o rimodulazioni per i clienti titolari dei pacchetti di abbonamento Pay tv Sky Calcio e Sky Sport,la sospensione della gare avvenuta la scorsa primavera a causa dell'emergenza da-19. Questo il motivo che avrebbe spinto l'Antitrust a irrogare a Sky sanzioni per 2. A riportarlo è "La Gazzetta dello Sport", secondo cui, a finire sotto la lente d’ingrandimento, sarebbero state tre pratiche commerciali ritenute scorrette nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv Sky Calcio e Sky Sport.Sky infatti, a fronte dell’emergenza sanitaria e della conseguente sospensione della trasmissione in diretta delle competizioni sportive, non ha riconosciuto la rimodulazione o il rimborso automatico ...

RobertoBurioni : La strada per riprendere a vivere con serenità e in salute è chiarissima: vaccinare, vaccinarsi. Il virus è saltato… - ZZiliani : Il 27 aprile, in un mio pezzo sulla serie A sospesa per Covid (stop di 100 giorni) domandavo: come mai gli abbonati… - Mediagol : Sky, niente rimborsi agli abbonati dopo lo stop per il Covid-19: 2 milioni di multa dall'Antitrust… - ivangallo80 : RT @ZZiliani: Il 27 aprile, in un mio pezzo sulla serie A sospesa per Covid (stop di 100 giorni) domandavo: come mai gli abbonati #Sky non… - pierrelarghi : @monicolombo tanto alla fine non cambierà niente.......prenderà sky tutto, anche perchè con dazn bisogna restare su… -