Schianto alla porte della città, muore una 24enne. Gravi altri due giovanissimi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tragico incidente stradale a Salzano. Morta una ragazza di 24 anni. Erano da poco passate le 21.30 quando, per cause ancora da accertare, un’auto con a bordo 5 ragazzi è finita fuori strada in prossimità della rotonda tra via Villatega, via Valli e via Frusta, a poche decine di metri dall’asilo Il Girotondo. Una carambola mortale che non ha lasciato scampo a una degli occupanti. Il bilancio, drammatico, avrebbe potuto anche essere più pesante: due ragazzi sono rimasti feriti gravemente. Da chiarire la dinamica sulla quale cerca di fare luce la tribuna di Treviso che scrive come: “Giunta in prossimità della rotonda, per cause che saranno al centro del rilievi che hanno compiuto i carabinieri, l’auto è completamente sfuggita al controllo del conducente ed è volata sopra la segnaletica finendo la sua corsa, capovolta, contro il muretto di recinzione di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tragico incidente stradale a Salzano. Morta una ragazza di 24 anni. Erano da poco passate le 21.30 quando, per cause ancora da accertare, un’auto con a bordo 5 ragazzi è finita fuori strada in prossimitàrotonda tra via Villatega, via Valli e via Frusta, a poche decine di metri dall’asilo Il Girotondo. Una carambola mortale che non ha lasciato scampo a una degli occupanti. Il bilancio, drammatico, avrebbe potuto anche essere più pesante: due ragazzi sono rimasti feriti gravemente. Da chiarire la dinamica sulla quale cerca di fare luce la tribuna di Treviso che scrive come: “Giunta in prossimitàrotonda, per cause che saranno al centro del rilievi che hanno compiuto i carabinieri, l’auto è completamente sfuggita al controllo del conducente ed è volata sopra la segnaletica finendo la sua corsa, capovolta, contro il muretto di recinzione di ...

