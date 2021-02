Roma-Braga: probabili formazioni e tv (Di lunedì 22 febbraio 2021) Giovedì 25 febbraio 2021 alle 21.00 all’Olimpico si disputerà Roma-Braga, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. A Braga i giallorossi hanno superato i portoghesi per 2 a 0, grazie alle reti di Dzeko e Borja Mayoral. La gara di andata è stata dominata dai giallorossi, nonostante l’emergenza difensiva con Cristante e Ibanez costretti a chiedere il cambio. La gara dei lusitani è stata compromessa ancora di più dall’espulsione di Esgaio per doppia ammonizione. All’Olimpico alla Roma basterà non perdere con tre gol di scarto per qualificarsi agli ottavi. Come arrivano le due squadre? I giallorossi sono reduci dal pari a reti inviolate rimediato al Ciro Vigorito contro il Benevento, rimasto tra l’altro in 10 dal 57? per l’espulsione di Glik. Un pareggio amaro per la Roma che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) Giovedì 25 febbraio 2021 alle 21.00 all’Olimpico si disputerà, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Ai giallorossi hanno superato i portoghesi per 2 a 0, grazie alle reti di Dzeko e Borja Mayoral. La gara di andata è stata dominata dai giallorossi, nonostante l’emergenza difensiva con Cristante e Ibanez costretti a chiedere il cambio. La gara dei lusitani è stata compromessa ancora di più dall’espulsione di Esgaio per doppia ammonizione. All’Olimpico allabasterà non perdere con tre gol di scarto per qualificarsi agli ottavi. Come arrivano le due squadre? I giallorossi sono reduci dal pari a reti inviolate rimediato al Ciro Vigorito contro il Benevento, rimasto tra l’altro in 10 dal 57? per l’espulsione di Glik. Un pareggio amaro per lache ...

