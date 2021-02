Regina Elisabetta | annuncio importante dal Regno Unito

(Di lunedì 22 febbraio 2021), arriva unimportantissimo dal. Ecco di cosa si tratta. Sospiro di sollievo per il principe Filippo, marito dellache ha accusato un malore quasi una settimana fa. Il 94enne, ricoverato all’ospedale King Edward VII, sta bene ed è al momento ancora in clinica solo e unicamente per una L'articolo proviene da Inews.it.

rtl1025 : ?? Il principe #Filippo, consorte quasi centenario della regina #Elisabetta, è stato ricoverato oggi in un ospedale…

Il principe Filippo, consorte della 94ennericoverato sei notti fa in un'ala privata dell'ospedale King Edward VII di Londra in seguito a un malessere di natura imprecisata, "sta bene" e resta per ora in clinica per cautela, ...Fonti della Famiglia Reale, citate da Sky News hanno riferito che le ragioni del ricovero del consorte dellanon sono legate al coronavirus. Sabato, Filippo aveva ricevuto in ...(ANSA) – LONDRA, 22 FEB – Il principe Filippo, consorte della 94enne regina Elisabetta ricoverato sei notti fa in un’ala privata dell’ospedale King Edward VII di Londra in seguito a un malessere di ...Regina Elisabetta, arriva un annuncio importantissimo dal Regno Unito. Ecco di cosa si tratta. All'interno tutti i dettagli.