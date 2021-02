Ora il Real, dedicato a chi non c’è più (Di lunedì 22 febbraio 2021) «Vorrei che tu fossi qui», arpeggia una famosa canzone dei Pink Floyd, tra le più belle che siano mai state scritte. Vorrei che tu fossi qui e ti lustrassi gli occhi con Atalanta-Real Madrid, il duello che non osavi sperare, che neppure provavi a immaginare né ti ho mai sentito fantasticare. E invece succederà mercoledì sera, proprio a Bergamo, la tua città. Andata degli ottavi di finale di Champions League, che ai tuoi tempi si chiamava Coppa dei campioni, non aveva la musichetta ma solo a pronunciarne il nome suonava imponente come la Nona di Beethoven. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 22 febbraio 2021) «Vorrei che tu fossi qui», arpeggia una famosa canzone dei Pink Floyd, tra le più belle che siano mai state scritte. Vorrei che tu fossi qui e ti lustrassi gli occhi con Atalanta-Madrid, il duello che non osavi sperare, che neppure provavi a immaginare né ti ho mai sentito fantasticare. E invece succederà mercoledì sera, proprio a Bergamo, la tua città. Andata degli ottavi di finale di Champions League, che ai tuoi tempi si chiamava Coppa dei campioni, non aveva la musichetta ma solo a pronunciarne il nome suonava imponente come la Nona di Beethoven.

