Nuove accuse per Luca Palamara: "Corruzione in atti giudiziari". La difesa: "Elementi già valutati come inattendibili" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nuove accuse per Luca Palamara. Nel corso dell'udienza preliminare che si sta celebrando a Perugia, la procura – rappresentata in aula dal capo dell'ufficio Raffaele Cantone e dai sostituti Gemma Miliani e Mario Formisano – ha infatti modificato il capo d'imputazione all'ex presidente dell'Anm, contestando i reati di Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e Corruzione in atti giudiziari. Stessi addebiti contestati all'imprenditore Fabrizio Centofanti e ad Adele attisani. I magistrati del capoluogo umbro hanno depositato nuovi atti nell'udienza che si è svolta oggi. Tra questi una corposa informativa della guardia di finanza, verbali di diversi testimoni e riscontri acquisiti nel corso ...

