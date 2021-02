Nightmare Before Christmas: arriva il sequel, per ora un romanzo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sta per arrivare il sequel del capolavoro d’animazione Nightmare Before Christmas: per il momento si tratterà di un romanzo, ma chissà… Questo è Halloween! Ogni zucca lo griderà! Questo è Halloween! Spaventoso Halloween! Per chi conosce a memoria il brano di Danny Elfman, simbolo del capolavoro d’animazione Nightmare Before Christmas, sta arrivando una notizia clamorosa. Sì, avete capito bene. Il cult animato diretto da Henry Selick e ideato da Tim Burton avrà un sequel! La Disney Publishing ha infatti ingaggiato la giovane autrice americana Shea Ernshaw per raccontare il seguito delle vicende viste sullo schermo nel 1993. Si tratterà di una storia young adult, racconto di formazione e di ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sta perre ildel capolavoro d’animazione: per il momento si tratterà di un, ma chissà… Questo è Halloween! Ogni zucca lo griderà! Questo è Halloween! Spaventoso Halloween! Per chi conosce a memoria il brano di Danny Elfman, simbolo del capolavoro d’animazione, stando una notizia clamorosa. Sì, avete capito bene. Il cult animato diretto da Henry Selick e ideato da Tim Burton avrà un! La Disney Publishing ha infatti ingaggiato la giovane autrice americana Shea Ernshaw per raccontare il seguito delle vicende viste sullo schermo nel 1993. Si tratterà di una storia young adult, racconto di formazione e di ...

