Napoli, rivoluzione nei trasporti: nuovi treni per dare una scossa ad un sistema scadente (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – L'EAV promuove un cambiamento radicale nel sistema dei trasporti con particolare riferimento alle aree flegree e quelle vesuviane. Un punto di partenza per dimostrare ai cittadini la volontà di migliorare un servizio che negli ultimi anni è stato a dir poco scadente. Questo il post dell'EAV sulla propria pagina facebook: "EAV – Presentati i nuovi treni per le linee flegree. 1. Oggi con il Presidente De Luca abbiamo presentato due nuovi treni che entrano in servizio sulle linee flegree. Cinque anni fa, sulle linee flegree, avevamo 10 treni con età media 35 anni. Oggi sono 19 e saranno 31 entro 1 anno, con età media 10 anni: avremo 18 treni nuovi e 13 revampizzati

