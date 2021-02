Motociclismo in lutto: è morto Fausto Gresini (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fausto Gresini si è spento a Bologna per le complicazioni causate dal Coronavirus: era ricoverato da fine dicembre scorso. Fausto Gresini purtroppo non ce l’ha fatta. Dopo una lunga convalescenza a causa del Covid-19, il due volte iridato della 125 nel 1985 e nel 1987 si è spento nella tarda serata di oggi, lunedì 22 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 22 febbraio 2021)si è spento a Bologna per le complicazioni causate dal Coronavirus: era ricoverato da fine dicembre scorso.purtroppo non ce l’ha fatta. Dopo una lunga convalescenza a causa del Covid-19, il due volte iridato della 125 nel 1985 e nel 1987 si è spento nella tarda serata di oggi, lunedì 22 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

