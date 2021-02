Macché pari! E’ la vittoria dell’orgoglio beneventano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Quanta bellezza in un abbraccio, quanta identità. (Jean-Claude Van) Daam Foulon è l’eroe del cinema che ha scansato una raffica di proiettili, che è rimasto in piedi dopo una coltellata al cuore, che si è rialzato di scatto dopo che un tir gli è passato sopra a 130 orari. Le guance rosse, gli occhi lucidi, i pensieri rivolti a chissà quale Dio, in quell’infinito giro di orologio che ha stabilito il confine tra il dramma e il delirio. Ma sì, vogliamo essere romantici, magari avrà vissuto tante vite in una, forse è addirittura diventato una persona nuova. Chissà, di solito va così. Quanta bellezza nella bellezza, quella di un punto portato a casa alla beneventana maniera. Al diavolo l’altrui filosofia, che tanto somiglia all’erba del vicino sempre più verde. La Strega sta costruendo un percorso poderoso ben lontano dai titoloni e dagli sfavillanti ...