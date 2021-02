LIVE UAE Tour | seconda tappa in DIRETTA | Filippo Ganna favorito nella cronometro

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della– La cronaca della prima– Il video della vittoria di Mathieu Van der Poel – Gianluca Brambilla si aggiudica ildes Alpes Maritimes et du Var Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradelladell’UAE2021. Dopo una frazione di apertura caratterizzata dai ventagli, che hanno messo in difficoltà molti big, e un trionfo in volata per Mathieu Van der Poel, quest’oggi si cambia completamente scenario. Difatti, questa, sarà una velocissimaindividuale di 13 chilometri, con partenza e arrivo a Hudayriat ...