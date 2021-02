La lettera di 67 magistrati a Mattarella per chiedere la riforma delle toghe: “Sorteggio al Csm e rotazione per gli incarichi direttivi” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una lettera firmata da 67 magistrati inviata al presidente della Repubblica. Un appello affinché Sergio Mattarella “torni a intervenire con la sua autorevolezza” sullo “scandalo” che ha travolto la magistratura e “continua a imperversare”. La missiva è sottoscritta da 67 tra giudici e pm di tutta Italia, tra cui diversi esponenti dei Centouno, il gruppo presente nell’Associazione nazionale magistrasti nato in contrapposizione alle correnti tradizionali. Tra i firmatari ci sono anche il gip di Milano Guido Salvini, il gip di Palermo Giuliano Castiglia, Clementina Forleo del Tribunale di Roma, Lorenzo Matassa di Palermo, Gabriella Nuzzi di Napoli. Le iniziative legislative di riforma del Csm auspicate dal presidente della Repubblica quando nel 2019 il caso Palamara scoppiò, “e annunciate come imminenti, sono ben lungi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Unafirmata da 67inviata al presidente della Repubblica. Un appello affinché Sergio“torni a intervenire con la sua autorevolezza” sullo “scandalo” che ha travolto la magistratura e “continua a imperversare”. La missiva è sottoscritta da 67 tra giudici e pm di tutta Italia, tra cui diversi esponenti dei Centouno, il gruppo presente nell’Associazione nazionale magistrasti nato in contrapposizione alle correnti tradizionali. Tra i firmatari ci sono anche il gip di Milano Guido Salvini, il gip di Palermo Giuliano Castiglia, Clementina Forleo del Tribunale di Roma, Lorenzo Matassa di Palermo, Gabriella Nuzzi di Napoli. Le iniziative legislative didel Csm auspicate dal presidente della Repubblica quando nel 2019 il caso Palamara scoppiò, “e annunciate come imminenti, sono ben lungi ...

