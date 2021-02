Il tempo breve dell’unità (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il governo di Mario Draghi parte in un paese sconvolto da un anno di Covid-19. Con lo spirito repubblicano richiesto dal premier e da Mattarella. E con l’ambiguità dei partiti Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il governo di Mario Draghi parte in un paese sconvolto da un anno di Covid-19. Con lo spirito repubblicano richiesto dal premier e da Mattarella. E con l’ambiguità dei partiti

Ultime Notizie dalla rete : tempo breve Il mercato delle password rubate ...di voler scomparire nel breve periodo. Anzi, queste truffe sembrano essere aumentate un po' durante la pandemia? La truffa Mentre le truffe di sextortion si evolvono e i dettagli cambiano nel tempo, ...

una Dea... bendata. Sfida mezzo Real Madrid con Muriel re d'Europa Il tempo a disposizione non conta, in tanti vorrebbero essere al mio posto'. Un'esplosione tardiva ... Un apprezzamento che potrebbe tradursi a breve in una proposta di rinnovo del contratto (in ...

Lavoratori Blutec in bilico da undici anni: "Basta perdere tempo" Il progetto relativo alla riconversione del polo industriale di Termini Imerese è fermo negli uffici del ministero dello Sviluppo economico. Le tute blu riunite in assemblea per chiedere alle istituzi ...

