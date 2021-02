Il risvolto del trionfo nel derby: occhio Antonio Conte, lo scudetto lo può perdere soltanto l'Inter (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il calcio fa giri immensi e poi torna ad un derby da scudetto con lo stesso risultato di dieci anni fa, ma ribaltato. Stavolta a firmare il netto 3-0 è l'Inter, al contrario di quanto successe nell'aprile 2011, quando a griffare il tris fu il Milan di Allegri sulla rivale guidata da Leonardo, con Pato a indirizzare la gara al primo minuto e a raddoppiare prima del tris di Cassano. Tutto torna, un decennio dopo, seppur nel verso opposto: come allora quel derby lanciò il Milan verso lo scudetto, l'impressione è che questo trionfo sia la svolta per l'Inter di Conte, ora a +4 sui rivali e, soprattutto, mai così tendente alla perfezione. Stavolta è Lautaro ad aprire le danze dopo 5' e a firmare il raddoppio, prima del colpo finale di Lukaku. Il primo tocca ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il calcio fa giri immensi e poi torna ad undacon lo stesso risultato di dieci anni fa, ma ribaltato. Stavolta a firmare il netto 3-0 è l', al contrario di quanto successe nell'aprile 2011, quando a griffare il tris fu il Milan di Allegri sulla rivale guidata da Leonardo, con Pato a indirizzare la gara al primo minuto e a raddoppiare prima del tris di Cassano. Tutto torna, un decennio dopo, seppur nel verso opposto: come allora quellanciò il Milan verso lo, l'impressione è che questosia la svolta per l'di, ora a +4 sui rivali e, soprattutto, mai così tendente alla perfezione. Stavolta è Lautaro ad aprire le danze dopo 5' e a firmare il raddoppio, prima del colpo finale di Lukaku. Il primo tocca ...

