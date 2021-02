Giro d’Italia 2021: la presentazione sarà il 24 febbraio su Rai 2 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Giro d’Italia 2021 è pronto a conoscere il proprio percorso, ed è notizia dell’ultima ora che la presentazione avverrà molto presto, ovvero mercoledì 24 febbraio. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile visionare la cerimonia in diretta televisiva sul canale Rai2, ma anche in streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play. La corsa rosa prenderà in via come noto da Torino, con il Piemonte che ospiterà anche le due tappe successive, ma anche la partenza della penultima frazione, prima del gran finale. Protagoniste come sempre le montagne, anche se per ora non c’è alcuna ufficialità, al contrario di qualche indiscrezione degna di nota, con il Giro che potrebbe toccare nuovamente lo Stelvio, le Alpi Bellunesi e il Monte Lussari, largamente osservato dagli ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilè pronto a conoscere il proprio percorso, ed è notizia dell’ultima ora che laavverrà molto presto, ovvero mercoledì 24. Per tutti gli appassionatiinoltre possibile visionare la cerimonia in diretta televisiva sul canale Rai2, ma anche in streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play. La corsa rosa prenderà in via come noto da Torino, con il Piemonte che ospiterà anche le due tappe successive, ma anche la partenza della penultima frazione, prima del gran finale. Protagoniste come sempre le montagne, anche se per ora non c’è alcuna ufficialità, al contrario di qualche indiscrezione degna di nota, con ilche potrebbe toccare nuovamente lo Stelvio, le Alpi Bellunesi e il Monte Lussari, largamente osservato dagli ...

