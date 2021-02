Gessica è morta in una domenica di svago I suoi 34 anni finiti su una strada

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Castelfidardo, tragico incidente in moto. Nella sua giovane vita, la passione per la sua moto, he però si è rivelata letale.Staffolani muore a soli 34in sella alla sua Yamaha. Lo scontro con l’auto che viaggiava in direzione opposta è stato troppo violento e il corpo senza vita della giovane donna è stato trovato steso sull’asfalto ormai privo di vita. Un vuoto incolmabile nella vita dei familiari. Come suo solito,non perdeva occasione per salire in sella alla sua Yamaha, grande passione che la 34enne condivideva anche con un gruppo di amici. E infatti dopo unatrascorsa in moto con gli amici,stava facendo ritorno verso casa, quando è avvenuto lo scontro frontale con la Renault che viaggiava in direzione opposta alla sua. Un impatto letale e ...