Gabriel Garko pubblica una [FOTO] e spunta una richiesta irresistibile: “Senza di te io…” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gabriel Garko: idolo delle folle! Durante la giornata di ieri, 21 febbraio, il divo della televisione italiana ha pubblicato uno scatto che ha lasciato le sue fan di stucco. Ammettiamolo, Garko è una bellezza Senza tempo: sguardo penetrante, fisico perfetto e labbra da baciare. Se a ciò si aggiunge anche un innato talento per la … L'articolo Gabriel Garko pubblica una FOTO e spunta una richiesta irresistibile: “Senza di te io…” proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 22 febbraio 2021): idolo delle folle! Durante la giornata di ieri, 21 febbraio, il divo della televisione italiana hato uno scatto che ha lasciato le sue fan di stucco. Ammettiamolo,è una bellezzatempo: sguardo penetrante, fisico perfetto e labbra da baciare. Se a ciò si aggiunge anche un innato talento per la … L'articolounauna: “di te io…” proviene da Velvet Gossip.

Cfdayane_mello : RT @DarcyKant: @bibi__bianca sembra uno di quei baci che faceva con Gabriel Garko qualche anno fa ?????? #exrosmello #mellos #gfvip - DarcyKant : @bibi__bianca sembra uno di quei baci che faceva con Gabriel Garko qualche anno fa ?????? #exrosmello #mellos #gfvip - rainbovsend : RT @goduckto: #iostoconRosalinda la libertà di scegliere, il coraggio di esprimersi dovrebbe essere ammirato e rispettato soprattutto in un… - escriurem : ma in che senso stava con gabriel garko - niceangel73 : RT @goduckto: #iostoconRosalinda la libertà di scegliere, il coraggio di esprimersi dovrebbe essere ammirato e rispettato soprattutto in un… -