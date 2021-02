Festival di Sanremo | un fulmine a ciel sereno | la brutta notizia è appena arrivata

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il forfait è stato reso inevitabile dalle strettissime regole anti-Covid che coinvolgono suo malgrado, in quanto personaggio internazionale. Avrebbe dovuto co-condurre la serata di apertura di martedì 2 marzo, ma Amadeus ha spiegato che la sua presenza è stata cancellata a causa delle nuove norme americane. Al suo posto, nella puntata di apertura, ci sarà Matilda De Angelis. L'annuncio di Amadeus Sul possibile forfait della Campbell, inizialmente ufficializzata nel cast di2021, si vociferava già da qualche ora. Poi, è arrivato l'annuncio di Amadeus, che ha spiegato le motivazioni dell'assenza: "A causa delle nuove restrizioni Usa, che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi Schengen e a cittadini non americani, la signora Campbell non potrà essere presente alla prima serata deldi. Sono state ...

