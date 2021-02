Due vite spezzate nella drammatica carambola in autostrada

Leggi su chenews

(Di lunedì 22 febbraio 2021) La tragedia su un trattole. Un incidente e poi una tragica fatalità nel corso dell’intervento dei soccorsi. AmbulanzaTragico incidente stradale sull’Napoli Salerno. Un incidente, ed una terribile fatalità nel corso dei soccorsi per lo schianto, hanno causato ben due morti in pochissimo tempo. Un giovane 31enne, Vincenzo Novi, ed un operaio, arrivato per i soccorsi al primo incidente. Morti sul colpo, morti per le quali niente era possibile fare. Due tragiche fatalità, due uomini morti su quella strada. Strade sempre più insanguinate nell’ultimo periodo. Vincenzo Novi, viaggiava in direzione Napoli, in sella alla sua moto. L’urto all’auto che lo precedeva, senza alcuna spiegazione, senza ancora alcun motivo accertato. Dopo l’urto, il giovane 31enne è caduto, morto, sulla strada. La donna alla guida dell’auto, ...