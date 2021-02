Chi era Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano in Congo ucciso questa mattina (Di lunedì 22 febbraio 2021) l’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, è stato ucciso questa mattina intorno alle 9 italiane a Goma. Il ministero degli Esteri ha infatti confermato che l’auto su cui viaggiava il diplomatico è stata attaccata, e insieme a lui sarebbero morti anche un carabiniere di 30 anni e una terza persona. l’ambasciatore era all’interno di un convoglio della Monusco, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo. Luca Attanasio è stato colpito da alcuni spari durante l’attacco – che aveva probabilmente lo scopo di portare a termine un rapimento – al convoglio Onu ed è morto “in seguito alle ferite riportate” mentre ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021)in, è statointorno alle 9 italiane a Goma. Il ministero degli Esteri ha infatti confermato che l’auto su cui viaggiava il diplomatico è stata attaccata, e insieme a lui sarebbero morti anche un carabiniere di 30 anni e una terza persona.era all’interno di un convoglio della Monusco, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica delè stato colpito da alcuni spari durante l’attacco – che aveva probabilmente lo scopo di portare a termine un rapimento – al convoglio Onu ed è morto “in seguito alle ferite riportate” mentre ...

borghi_claudio : @RiccardoDeias Com'era quella che con la sterlina ci compravano la cicoria dello Zimbabwe? Siamo sempre lì, c'è chi… - Corriere : Laureato alla Bocconi, 43 anni di Limbiate, padre di tre figlie. Aveva vinto il Premi... - SkyTG24 : Luca Attanasio, chi era l'ambasciatore italiano ucciso in Congo - lucio22673283 : Chi era l'ambasciatore morto in Repubblica Democratica del Congo - eadaimon : RT @LiaCeli: Oltretutto si deduce che, per chi scrive, Fiona May ha la “bellezza selvaggia” ma non “la testa che ragiona”. Ammazza che schi… -