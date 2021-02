Bollette salate? Startup Switcho aiuta a ottimizzare le spese

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Labitalia) - Un algoritmo legge le nostre ultimedi luce, gas, Internet e telefonia; le analizza, verifica se esiste un'offerta più conveniente rispetto ai nostri consumi attuali e, se esiste, ci restituisce una stima di risparmio personalizzata; in caso di attivazione, poi, il team dedicato di 'Customer Happiness' si occupa della burocrazia necessaria allo switch al posto dell'utente. Così(www..it), laitaliana che vuolere i Millennials a gestire le proprie, permette ai suoi utenti di risparmiare in media 293 euro all'anno sulle proprie utenze domestiche. Riuscendo in una sola volta alee semplificare la burocrazia. Giocando un ruolo da 'terzo attore' rispetto ai fornitori ...

QdSit : Ancora problemi con le bollette dell’acqua 'salate' di #Caltaqua. Questa volta è toccato a #Niscemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette salate

Yahoo Notizie

Gentili concittadinee concittadini?", così inizia la lettera postata sulla pagina Facebook del Comune, da attribuire quindi all'amministrazione, con cui si chiarisce il perché della bolletta Tari ...Acqua, servizio tra condotte in tilt e: Gela chiede la rescissione del contrattoCambiare gestore, qualche volta, può riservare anche brutte sorprese. L’idea del risparmio sulla bolletta in realtà può trasformarsi in un percorso a ostacoli che trova inevitabilmente come sbocco fin ...Gaia ancora nel mirino: l’azienda deve essere trasformata «Vogliamo che siano resi pubblici i risultati delle analisi» ...