Assegno unico, la piccola svolta del leghista Pillon: «Giusto anche per i figli di coppie Lgbt. Ma i genitori restano uomo e donna» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il nuovo corso della Lega più europeista e decisamente più morbida sul fronte dell’immigrazione non ha risparmiato neanche il senatore Simone Pillon. A proposito dell’Assegno unico per le coppie con figli previsto dal Family Act e rivendicato dalla ministra Elena Bonetti anche a favore dei figli di coppie Lgbt, Pillon a La Stampa ha detto che per il momento le battaglie ideologiche: «possono anche aspettare. Trovo Giusto e normale – ha aggiunto – che una misura in favore dei minori sia estesa a tutti». L’apertura di Pillon si ferma però su quello che considera un pilastro del suo pensiero a proposito di famiglia. A cominciare dalla definizione di ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il nuovo corso della Lega più europeista e decisamente più morbida sul fronte dell’immigrazione non ha risparmiato neil senatore Simone. A proposito dell’per leconprevisto dal Family Act e rivendicato dalla ministra Elena Bonettia favore deidia La Stampa ha detto che per il momento le battaglie ideologiche: «possonoaspettare. Trovoe normale – ha aggiunto – che una misura in favore dei minori sia estesa a tutti». L’apertura disi ferma però su quello che considera un pilastro del suo pensiero a proposito di famiglia. A cominciare dalla definizione di ...

LaStampa : Bonetti: “Tutti i bambini meritano attenzione, assegno unico anche per le famiglie Lgbt ” - KattInForma : Assegno unico famiglie Lgbt: «Combattere utero in affitto è il primo diritto per quei bambini» - annoupanoux : RT @gianrollandi: Italia Viva è di destra . ?? - simonavitelli60 : RT @PillaPaladini: Bonetti: “Tutti i bambini meritano attenzione, assegno unico anche per le famiglie Lgbt ” - La Stampa Com’è la storia ch… - pairsonnalitesF : Family Act, Bonetti: tutti i bambini meritano attenzione, assegno unico anche a famiglie Lgtb: Alla domanda se l'as… -