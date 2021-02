Ambasciatore italiano Luca Attanasio ucciso in un agguato nella Repubblica Democratica del Congo. Morto Carabiniere Vittorio Iacovacci (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’Ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e un Carabiniere di 30 anni, Vittorio Iacovacci, sono stati uccisi in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite sul quale viaggiava vicino a vicino alla città di Kanyamahoro, nella parte orientale del Paese. L’attacco, avvenuto intorno alle 10 di mattina, era un tentativo di sequestro proprio nei confronti del diplomatico italiano, secondo quanto riferisce il sito Congolese Actualite.cd citando “alcune fonti”: “Gli autori dell’attacco avrebbero avuto come obiettivo principale proprio il diplomatico italiano”, scrivono. L’imboscata è avvenuta “nei pressi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’del, e undi 30 anni,, sono stati uccisi in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite sul quale viaggiava vicino a vicino alla città di Kanyamahoro,parte orientale del Paese. L’attacco, avvenuto intorno alle 10 di mattina, era un tentativo di sequestro proprio nei confronti del diplomatico, secondo quanto riferisce il sitolese Actualite.cd citando “alcune fonti”: “Gli autori dell’attacco avrebbero avuto come obiettivo principale proprio il diplomatico”, scrivono. L’imboscata è avvenuta “nei pressi ...

