Al Sant’Anna di Pisa convegno sul ruolo delle donne nei conflitti

ROMA – "Donne vittime e coinvolte come agenti di violenza nei Paesi in guerra. Donne da proteggere e sostenere ma anche da valorizzare nei processi di creazione e di mantenimento della pace. Qual è il ruolo delle donne nelle situazioni di conflitto? A venti anni dalla risoluzione Onu 1325/2000 su 'Donne, Pace e Sicurezza', che richiede alla comunità internazionale di valutare l'impatto della guerra sulle donne e di incentivare il loro contributo nella risoluzione dei conflitti per una pace durevole, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in collaborazione con il Comando operativo interforze e le Forze armate apre una riflessione sulla prospettiva di genere in questo contesto. Così in un comunicato la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

