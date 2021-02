Addio a Fausto Gresini | l’ex pilota morto per Covid | aveva 60 anni

(Di martedì 23 febbraio 2021), exmotociclistico due volte campione del mondo nella classe 125, èper complicazioni legate al coronavirus. “Dopo una lunga battaglia contro ilci ha lasciato a 60. È stato uno dei migliori talenti motociclistici italiani di sempre: prima ha vinto due Mondiali comenella 125 (stagioni 1985 e 1987), poi ha continuato a vincere titoli come team manager con la sua squadraRacing. In pista – si legge sul sito di Sky Sport – era coraggioso e generoso. Fuori dalla pista metteva la stessa passione da romagnolo, mescolata a doti manageriali straordinarie”. “– scrive Guido Meda – è uno di quei nomi che, anche in questa tragica e ...

Gresini non ce l'ha fatta , l'ex campione di motociclismo è deceduto a Bologna all'età di 60 anni. Era ricoverato da fine dicembre all'ospedale Maggiore per le conseguenze del Covid - 19. ...Gresini non ce l'ha fatta. Dopo una lunga convalescenza a causa del Covid, il due volte iridato della 125 nel 1985 e nel 1987 si è spento nella tarda serata del 22 febbraio all'ospedale ...Roma, 22 febbraio 2021 - E' morto Fausto Gresini a causa di complicazioni legate al Covid. Aveva compiuto 60 anni il 23 gennaio scorso. Il manager ed ex campione di motociclismo, due volte campione ...Era ricoverato presso l'Ospedale Maggiore di Bologna dopo che era risultato positivo al Covid pochi giorni prima di Natale ...