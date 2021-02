ABI, il Covid non frena l’impegno della fondazione Prosolidar in Uganda (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel corso del 2020, anche in tempo di emergenza Covid-19, garantite cure a 31 bambini affetti da tumore agli occhi o retinoblastoma, visite a 8.448 pazienti – di cui 1.353 hanno ricevuto un’operazione chirurgica – impegnando 9 giornate di cliniche mobili e 15 visite nelle scuole con attrezzature per bambini ciechi. È l’impegno congiunto della fondazione Prosolidar – ente gestito da rappresentanti dell’Abi e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore del credito – e di Cbm (organizzazione umanitaria impegnata nella prevenzione e cura della cecità e della disabilità evitabile e nell’inclusione delle persone con disabilità nel Sud del mondo e in Italia) presso il “Ruharo Eye Centre”, un ospedale situato a Mbarara, nella parte Sud-occidentale ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel corso del 2020, anche in tempo di emergenza-19, garantite cure a 31 bambini affetti da tumore agli occhi o retinoblastoma, visite a 8.448 pazienti – di cui 1.353 hanno ricevuto un’operazione chirurgica – impegnando 9 giornate di cliniche mobili e 15 visite nelle scuole con attrezzature per bambini ciechi. Ècongiunto– ente gestito da rappresentanti dell’Abi e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore del credito – e di Cbm (organizzazione umanitaria impegnata nella prevenzione e curacecità edisabilità evitabile e nell’inclusione delle persone con disabilità nel Sud del mondo e in Italia) presso il “Ruharo Eye Centre”, un ospedale situato a Mbarara, nella parte Sud-occidentale ...

