Uomo nudo sul tram: insulta le persone e aggredisce autista e poliziotti

Si denuda a bordo del tram, insulta le persone e poi aggredisce il conducente e gli agenti: arrestato dalla polizia locale a Piazzale Roma, a Venezia. Un cittadino bengalese, J. I., è stato arrestato

