Sport in tv oggi (domenica 21 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di domenica 21 febbraio 2021) Un’autentica scorpacciata di Sport quella di questa domenica 21 febbraio. Si conclude il percorso a Melbourne per quanto concerne gli Australian Open 2021, con le ultime finali del doppio maschile e del singolare maschile. Nuovamente in acqua ad Auckland per gara-7 e gara-8 nella Finale della Prada Cup, con Luna Rossa che vuol chiudere la partita con Ineos Uk. Tanti eventi legati poi agli Sport invernali con i Mondiali di sci alpino e di biathlon giunti all’ultimo atto. Di scena poi gli Sport di squadra con la Nazionale di basket impegnata nelle qualificazioni europee e il campionato di calcio di Serie A, con il big match tra Milan e Inter. Di seguito la programmazione completa: Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Un’autentica scorpacciata diquella di questa21. Si conclude il percorso a Melbourne per quanto concerne gli Australian Open 2021, con le ultime finali del doppio maschile e del singolare maschile. Nuovamente in acqua ad Auckland per gara-7 e gara-8 nella Finale della Prada Cup, con Luna Rossa che vuol chiudere la partita con Ineos Uk. Tantilegati poi agliinvernali con i Mondiali di sci alpino e di biathlon giunti all’ultimo atto. Di scena poi glidi squadra con la Nazionale di basket impegnata nelle qualificazioni europee e il campionato di calcio di Serie A, con il big match tra Milan e Inter. Di seguito lazione completa: Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando ...

gianlucarossitv : 21.2.21 Oggi su Il Giorno la puntata n.244 della mia rubrica satirica settimanale Bar dello Sport. Leggila dal link… - David2095_Sport : RT @NicoSchira: Rafael #Toloi ha ottenuto la cittadinanza italiana e da oggi è eleggibile e convocabile per la nazionale italiana. #Mancini… - Kreky_ : RT @ainnantis: SA NATZIONALE DE BOCIA: aiutaci a completare la rosa!??? di #MatteoPodda Prende il via oggi la nostra rubrica dedicata a tutt… - Hibbing59 : RT @pgiuma: @Inter Sono tifoso del Milan. Oggi mi sono commosso alla notizia che ora Mauro giocherà in Paradiso! Ciao Mauro, Grande Uomo di… - giorgiomaresi : @CucchiRiccardo Di quando il calcio ERA sport da UOMINI , sig. Cucchi , non quello di oggi pieno zeppo di SIGNORINE… -