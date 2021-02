Sottosegretari: la lista sul tavolo di Draghi. Le indicazioni dei partiti. Editoria: Martella verso la conferma (Di domenica 21 febbraio 2021) Dal governo fanno notare che molto dipende dai partiti, perché se i ministri li ha scelti Draghi, a loro sono state chieste rose di nomi per completare la squadra di governo. Con l'invito a indicare molte donne, fino garantire una presenza del 60%. E qui iniziano i problemi, perché se un partito come il Pd, dopo la bufera interna, dovrebbe indicare cinque donne su sette, in altre liste la quota non sarebbe rispettata. I nomi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 21 febbraio 2021) Dal governo fanno notare che molto dipende dai, perché se i ministri li ha scelti, a loro sono state chieste rose di nomi per completare la squadra di governo. Con l'invito a indicare molte donne, fino garantire una presenza del 60%. E qui iniziano i problemi, perché se un partito come il Pd, dopo la bufera interna, dovrebbe indicare cinque donne su sette, in altre liste la quota non sarebbe rispettata. I nomi L'articolo proviene da Firenze Post.

dmdarpizio : RT @dariodivico: leggo gli articoli sulle nomine dei sottosegretari e non vedo alcun segno di discontinuità. spero che Draghi se ne renda c… - Yoda15271485 : RT @AlessandroPipi4: Leggendo la lista dei probabili sottosegretari sul Fatto di stamattina,in modo particolare le proposte del PD,mi è ven… - Mobbasta3 : RT @Ivan__soli: Scusate ma è uscita la lista dei sottosegretari e vice ministri? Quella ufficiale dico - giudiiiiiiiii : @angelofusco1966 @DarkLadyMouse Di maio ha collocato Bari in Basilicata.. ed è ministro... ripeyo come mai lo scand… - PinascoDanilo : RT @dariodivico: leggo gli articoli sulle nomine dei sottosegretari e non vedo alcun segno di discontinuità. spero che Draghi se ne renda c… -