Sogni Real per l’Atalanta, piegato 4-2 il Napoli (Di domenica 21 febbraio 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – l’Atalanta si conferma bestia nera del Napoli e dopo aver eliminato gli azzurri in Coppa Italia vince anche lo scontro diretto in chiave qualificazione alla prossima Champions League. Al Gewiss Stadium termina 4-2 con reti di Zapata, Gosens, Muriel e Romero. Inutile per il Napoli la magia di Zielinski e l’autogol dello stesso Gosens. La squadra di Gasperini sale a quota 43 punti, balzando momentaneamente in quarta posizione. Per il club campano, decimato dalle assenze, è la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite. Nel primo tempo l’Atalanta tiene in mano il pallino del gioco ma fatica a pungere. Al 17? Muriel pesca in verticale Pessina, il centrocampista si prepara la conclusione da dentro l’area ma cade dopo un lieve contatto con Mario Rui. Dalla panchina bergamasca si invoca l’intervento del ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 febbraio 2021) BERGAMO (ITALPRESS) –si conferma bestia nera dele dopo aver eliminato gli azzurri in Coppa Italia vince anche lo scontro diretto in chiave qualificazione alla prossima Champions League. Al Gewiss Stadium termina 4-2 con reti di Zapata, Gosens, Muriel e Romero. Inutile per illa magia di Zielinski e l’autogol dello stesso Gosens. La squadra di Gasperini sale a quota 43 punti, balzando momentaneamente in quarta posizione. Per il club campano, decimato dalle assenze, è la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite. Nel primo tempotiene in mano il pallino del gioco ma fatica a pungere. Al 17? Muriel pesca in verticale Pessina, il centrocampista si prepara la conclusione da dentro l’area ma cade dopo un lieve contatto con Mario Rui. Dalla panchina bergamasca si invoca l’intervento del ...

