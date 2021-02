“Soccertime” | a Napoli nasce il garage delle maglie da calcio

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La realtà campana guidata da Armando Vallone mira a divenire l’outlet deled è pronta ad assumere quattro nuove risorse entro il 2021. Da una piccola realtà puòre qualcosa di grande e innovativo, nel campo del hi-tech trasformando le idee in grandi progetti attraverso la perseveranza, l’intuizione e l’ingegno. È quello che è successo in un piccolodi, dove la passione per iled i ricordi di infanzia sono diventati un’impresa e-commerce di successo. Il protagonista è Armando Vallone, imprenditore digitale, CEO di, e-commerce di riferimento per gli appassionati die dello sport in generale. La realtà campana, che oggi può contare su una struttura logistica di 1500mq, ...