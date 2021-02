Nathan Falco, gioiello di mamma Eli e papà Briatore (Di domenica 21 febbraio 2021) Non passa un giorno che i due genitori non condividano con i follower un momento del loro amore per il figlio Non passa un giorno che i due genitori Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non condividano foto o storie su Instagram che riguardano il loro amore nei confronti del figlio Nathan Falco, che mettono sempre al primo posto, come è giusto che sia. Non rinunciano mai a ritagliarsi del tempo per trascorrerlo insieme, nonostante gli impegni di lavoro. Proprio per lui, Elisabetta Gregoraci ha rinunciato a continuare il suo gioco verso la finale del Grande Fratello Vip, di cui è stata una delle protagoniste in questa lunghissima edizione del Gf Vip. Leggi anche–>Flavio Briatore e gli auguri di compleanno a Elisabetta Gregoraci Flavio Briatore, da parte sua, non lo ha abbandonato un attimo mentre ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Non passa un giorno che i due genitori non condividano con i follower un momento del loro amore per il figlio Non passa un giorno che i due genitori Elisabetta Gregoraci e Flavionon condividano foto o storie su Instagram che riguardano il loro amore nei confronti del figlio, che mettono sempre al primo posto, come è giusto che sia. Non rinunciano mai a ritagliarsi del tempo per trascorrerlo insieme, nonostante gli impegni di lavoro. Proprio per lui, Elisabetta Gregoraci ha rinunciato a continuare il suo gioco verso la finale del Grande Fratello Vip, di cui è stata una delle protagoniste in questa lunghissima edizione del Gf Vip. Leggi anche–>Flavioe gli auguri di compleanno a Elisabetta Gregoraci Flavio, da parte sua, non lo ha abbandonato un attimo mentre ...

