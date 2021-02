Micro zone rosse contro le varianti: «Ma il Lazio resti in giallo» (Di domenica 21 febbraio 2021) I virologi lo avevano previsto già settimane fa: «La variante inglese diventerà predominante» ma il Lazio resta in zona gialla. Ciò che cambia, nella battaglia per... Leggi su ilmattino (Di domenica 21 febbraio 2021) I virologi lo avevano previsto già settimane fa: «La variante inglese diventerà predominante» ma ilresta in zona gialla. Ciò che cambia, nella battaglia per...

zazoomblog : Micro zone rosse contro le varianti: «Ma il Lazio resti in giallo» - #Micro #rosse #contro #varianti: - simonasnob : @robersperanza Secondo lei per per piegare la curva di qualche provincia è necessaria fare lockdown nazionali? Ma f… - giovampiero1 : Il Messaggero Mobile: Micro zone rosse contro le varianti: «Ma il Lazio resti in giallo» - Notiziedi_it : Micro zone rosse contro le varianti: «Ma il Lazio resti in giallo» - Spreciso : In un anno del #COVID19 non abbiamo capito un accidenti, il sommo mercato ci alloca i vaccini col contagocce, seque… -