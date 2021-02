M5s, dopo l’espulsione Barbara Lezzi si candida per il direttorio: «Rivendico il mio diritto di restare» (Di domenica 21 febbraio 2021) «Rivendico il mio diritto di restare nel Movimento 5 stelle. E voglio correre per il comitato direttivo». La senatrice Barbara Lezzi, da poco espulsa dal gruppo M5s per aver votato no alla fiducia a Mario Draghi, non ha intensione di farsi da parte e di uscire dal Movimento. In un’intervista andata in onda su Rai 3, durante il programma Mezz’ora in più ha dichiarato di volersi fare avanti per le elezioni del direttivo, cioè quell’organo di rappresentanza che andrà a sostituire l’attuale figura di capo politico (affidata fino a qualche giorno fa al reggente Vito Crimi e precedentemente ricoperta da Luigi Di Maio). «Pino Cabras (altro espulso, ndr) e qualcun altro vorranno costituire un altro gruppo», ha detto Lezzi. «Io no, resisterò in tutti i luoghi perché ritengo di avere ... Leggi su open.online (Di domenica 21 febbraio 2021) «il miodinel Movimento 5 stelle. E voglio correre per il comitato direttivo». La senatrice, da poco espulsa dal gruppo M5s per aver votato no alla fiducia a Mario Draghi, non ha intensione di farsi da parte e di uscire dal Movimento. In un’intervista andata in onda su Rai 3, durante il programma Mezz’ora in più ha dichiarato di volersi fare avanti per le elezioni del direttivo, cioè quell’organo di rappresentanza che andrà a sostituire l’attuale figura di capo politico (affidata fino a qualche giorno fa al reggente Vito Crimi e precedentemente ricoperta da Luigi Di Maio). «Pino Cabras (altro espulso, ndr) e qualcun altro vorranno costituire un altro gruppo», ha detto. «Io no, resisterò in tutti i luoghi perché ritengo di avere ...

